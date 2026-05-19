Juanjo Barreda systema non tenet
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Juanjo Barreda - Systema non TenetLitostudioVia Ripamonti 110, MilanoInaugurazione: 21 maggio dalle ore 18:00La mostra resterà aperta fino all’ 11 giugnosolo su prenotazione,Ingresso solo con tessera [email protected]+39 344 783 8797https:juanjobarreda.comSystema non Tenet. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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