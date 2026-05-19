José Mourinho porterà al Real Madrid i suoi fedelissimi | c'è l'italiano Roberto Merella
L'allenatore portoghese José Mourinho sarà affiancato da Roberto Merella, professionista italiano, che ricoprirà il ruolo di analista di fiducia nel suo staff al Real Madrid. Merella ha lavorato in passato con Mourinho e lo accompagnerà nella prossima esperienza sulla panchina del club spagnolo. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore, confermando la continuità di alcuni collaboratori dell’allenatore portoghese nella sua nuova avventura internazionale.
L'italiano Roberto Merella seguirà José Mourinho nella nuova avventura al Real Madrid come analista di fiducia. Il 37enne lavora con lo Special One dai tempi della Roma ed è considerato uno degli uomini chiave del suo staff tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
JOSÉ MOURINHO IS BACK TO REAL MADRID | Parody BZRP, Daddy Yankee
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