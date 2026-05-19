Jonathan Rowe ha qualcosa da chiarire sulla rissa con Rabiot | De Zerbi non vide il suo primo pugno

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan Rowe ha parlato di recente di un episodio avvenuto a Marsiglia che ha coinvolto anche Rabiot, sostenendo che l’allenatore non fu testimone del primo pugno. In un’intervista rilasciata a The Athletic, il giocatore ha fornito chiarimenti sulla rissa tra i due calciatori, spiegando alcuni dettagli che non erano stati ancora resi pubblici. Inoltre, ha accennato alla sua rinascita professionale nel campionato italiano, senza entrare in altre considerazioni.

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Jonathan Rowe a ruota libera a The Athletic: la verità sulla rissa con Rabiot a Marsiglia, il retroscena su De Zerbi e la rinascita d'oro al Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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