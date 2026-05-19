Jonathan Rowe ha qualcosa da chiarire sulla rissa con Rabiot | De Zerbi non vide il suo primo pugno

Jonathan Rowe ha parlato di recente di un episodio avvenuto a Marsiglia che ha coinvolto anche Rabiot, sostenendo che l’allenatore non fu testimone del primo pugno. In un’intervista rilasciata a The Athletic, il giocatore ha fornito chiarimenti sulla rissa tra i due calciatori, spiegando alcuni dettagli che non erano stati ancora resi pubblici. Inoltre, ha accennato alla sua rinascita professionale nel campionato italiano, senza entrare in altre considerazioni.

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