Jonas Vingegaard non brilla nella cronometro Eulalio oltre le attese

Nella corsa a tappe, la cronometro si conferma un momento decisivo e spesso influente sulla classifica generale. Questa volta, Jonas Vingegaard non ha ottenuto risultati di rilievo nella prova contro il tempo, mentre Eulalio ha sorpreso gli spettatori superando le aspettative. La gara contro il cronometro si svolge lungo un percorso pianeggiante, con atleti che devono mantenere alta la concentrazione e spingere al massimo. La prova si è conclusa con sorprese e variazioni significative nella graduatoria.

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Nell’economia di una grande corsa a tappe la prova contro il tempo rappresenta sempre uno degli snodi cruciali. Filippo Ganna della Netcompany Ineos domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri infliggendo distacchi siderali ai rivali. Nella giornata dominata dall’alfiere azzurro c’era però grande interesse intorno ad un altro tema dominante, il duello per la conquista della Maglia Rosa tra il grande favorito Jonas Vingegaard e la grande sorpresa di questa prima parte di gara, il portoghese Afonso Eulalio. Il fuoriclasse danese non ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione, almeno sulla carta, molto propizia e deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima Maglia Rosa della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard non brilla nella cronometro. Eulalio oltre le attese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ganna favorito nella cronometro. Vingegaard bracca il leader EulalioDopo la seconda giornata di riposo, il Giro d’Italia arriva a Massa con una tappa a cronometro di 42 km destinata a modificare ancora la classifica... Classifica Giro d’Italia 2026, decima tappa: Pellizzari coriaceo a cronometro! Eulalio difende la rosa, Vingegaard sottotonoL’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026 ha messo a durissima prova gli uomini che puntano ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine,... Giro d’Italia 2026, Filippo Ganna trionfa nella cronometro – Jonas Vingegaard non brilla, Afonso Eulálio tiene la Maglia Rosa x.com Jonas Vingegaard non brilla nella cronometro. Eulalio oltre le atteseNell'economia di una grande corsa a tappe la prova contro il tempo rappresenta sempre uno degli snodi cruciali. Filippo Ganna della Netcompany Ineos ... oasport.it Vingegaard non corre la crono in tuta aerodinamica, il regolamento è chiaro: sarà in Maglia AzzurraJonas Vingegaard dovrà affrontare la cronometro di oggi tra Viareggio e Massa, di 42 chilometri, non potendo indossare la tuta aerodinamica preparata ... fanpage.it