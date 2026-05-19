John Travolta occhiali e basco alla sua prima da regista al Festival di Cannes Ecco il perché del look

John Travolta ha partecipato al suo primo festival di Cannes indossando occhiali e un basco, un look insolito rispetto alle sue apparizioni precedenti. La star di Grease ha spiegato pubblicamente le ragioni di questa scelta di abbigliamento. La presenza alla manifestazione segna un momento speciale per l’attore, che si è presentato con un look che ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti sulla Croisette. La sua partecipazione ha suscitato interesse tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

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