John Travolta occhiali e basco alla sua prima da regista al Festival di Cannes Ecco il perché del look
John Travolta ha partecipato al suo primo festival di Cannes indossando occhiali e un basco, un look insolito rispetto alle sue apparizioni precedenti. La star di Grease ha spiegato pubblicamente le ragioni di questa scelta di abbigliamento. La presenza alla manifestazione segna un momento speciale per l’attore, che si è presentato con un look che ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti sulla Croisette. La sua partecipazione ha suscitato interesse tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.
È la star di Grease a spiegare il motivo di questo inedito, quanto particolare, outfit sulla Croisette. Un omaggio allo storico look dei registi e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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John Travolta: il suo debutto alla regia verrà presentato al Festival di CannesLa star del cinema ha adattato per il grande schermo il libro per ragazzi che aveva scritto nel 1997 e il lungometraggio debutterà poi su Apple TV.
John Travolta è a Cannes 2026. Ha ricevuto la Palma d'oro onoraria e ha presentato il suo primo film da regista, Propeller One-Way Night Coach, ispirato a un libro per ragazzi che lui stesso scrisse nel 1997. La critica ha stroncato il film. I social invece si so facebook
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