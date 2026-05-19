Joao Pedro escluso dal Brasile niente Mondiali | la grande delusione di famiglia e amici in un video

Joao Pedro non farà parte della squadra brasiliana ai prossimi Mondiali del 2026, dopo essere stato escluso dal tecnico. La notizia ha suscitato grande disappunto tra amici e familiari, che hanno seguito in diretta le convocazioni e hanno condiviso il proprio dispiacere attraverso un video pubblicato online. La decisione rappresenta un colpo duro per il giocatore e per le persone più vicine a lui, che avevano riposto molte speranze in questa possibilità.

Joao Pedro è stato escluso da Ancelotti e non disputerà i Mondiali 2026 con il Brasile. Amici e familiari hanno subito un'amara delusione seguendo in diretta le convocazioni e un video ha reso pubblico il loro dispiacere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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