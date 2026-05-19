Javier Martinez duro | Alzate il c*lo l’appello social

Javier Martinez ha condiviso un messaggio diretto sui social, invitando a cambiare atteggiamento. La sua frase, rivolta probabilmente a un pubblico o a qualcuno in particolare, ha attirato l’attenzione degli utenti online. La sua popolarità è cresciuta sin dalla partecipazione al Grande Fratello nel 2024, e ora mantiene vivo l’interesse attraverso post e interventi sui social media. La sua presenza online continua a generare discussioni tra i follower.

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Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione dei suoi tanti ammiratori che lo seguono da quando ha partecipato al Grande fratello nel 2024. L'ex pallavolista argentino della Terni volley academy è tornato a far parlare di sè nelle ultime ore per una storia che ha pubblicato nel suo profilo Instagram dov'è seguito da oltre 300 mila utenti. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato un video mentre percorre le strade di Lecco in cui lancia un invito al suo pubblico. In esso, Javier Martinez dichiara senza tanti peli sulla lingua: "Ci tenevo a dirvi che spesso la gente pensa che andare in sala pesi uno lo fa per una questione estetica ma invece non è così. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Javier Martinez duro: “Alzate il c*lo”, l’appello social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Javier Martinez rompe il silenzio e chiede aiuto ai fan. L’appello“Non sono io”: Javier Martinez rompe il silenzio e chiede aiuto ai fan contro il profilo fake C’è un lato dei social che nemmeno i personaggi più... Javier Martinez rompe il silenzio e si affida ai fan: l’appello lanciatoJavier Martinez rompe il silenzio e si affida ai fan: ecco l’appello lanciato In un’epoca in cui l’identità digitale vale quanto – se non più – di...