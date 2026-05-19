Javier Bardem ha capito fin dove può spingersi la mascolinità tossica

Durante il Festival di Cannes, l’attore ha parlato del tema della mascolinità tossica, condividendo la consapevolezza dei limiti e dei danni che può causare. La sua riflessione si è concentrata sulla necessità di superare certi stereotipi di genere, senza entrare in dettagli personali o giudizi. La presentazione del film ha offerto l’occasione per affrontare un argomento di attualità, con l’attore che ha espresso una posizione chiara e diretta sulla questione.

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