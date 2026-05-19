Javier Bardem ha capito fin dove può spingersi la mascolinità tossica
Durante il Festival di Cannes, l’attore ha parlato del tema della mascolinità tossica, condividendo la consapevolezza dei limiti e dei danni che può causare. La sua riflessione si è concentrata sulla necessità di superare certi stereotipi di genere, senza entrare in dettagli personali o giudizi. La presentazione del film ha offerto l’occasione per affrontare un argomento di attualità, con l’attore che ha espresso una posizione chiara e diretta sulla questione.
Le parole di Javier Bardem al Festival di Cannes nel corso della presentazione del film El Ser Querido, raccontano di come la vera consapevolezza di cosa significhi mascolinità tossica porti ad una riflessione più ampia sulla tematica che intacca non solo relazioni, ma anche il modo in cui molti uomini stanno nel mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Javier Bardem a Cannes: «La violenza contro le donne è stata normalizzata, e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti»L’attore spagnolo, 57 anni, marito di Penelope Cruz, nel film interpreta Esteban Martinez, un regista celebre che per anni ha trascurato la figlia...
Inside, Nina Palmieri indaga fin dove può spingersi lo StatoCome ogni domenica, su Italia 1 spazio a Le Iene presentano: Inside, lo spin-off monotematico de Le Iene condotto dagli inviati del programma ideato...
Raccontando il progetto cinematografico che vede la coppia riunita sul set, Javier Bardem ha spiegato quanto sia importante non darsi mai per scontati e ha tessuto le lodi della moglie: Penelope è una persona straordinaria, bellissima e buona x.com
Javier Bardem è intervenuto in conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, a margine della presentazione del film The Beloved di Rodrigo Sorogoyen. L’attore spagnolo ha affrontato temi come la violenza di genere, il conflitto a Gaza e la crescente con facebook
‘The Beloved’ Review: Javier Bardem È Potente Come Regista Che Dirige Sua Figlia Estraniata Nel Dramma Di Creazione Di Un Film Di Rodrigo Sorogoyen reddit
Javier Bardem a Cannes: La violenza contro le donne è stata normalizzata, e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica ...L’attore spagnolo, durante la presentazione del film El ser querido, ha denunciato un modello culturale che, secondo lui, è alla base della violenza domestica come dei conflitti internazionali ... vanityfair.it
Javier Bardem a Cannes: l'attore è un padre da ricostruire per SorogoyenA Cannes, Javier Bardem interpreta un padre in cerca di riscatto nel nuovo film di Rodrigo Sorogoyen, 'regista geniale' ... it.blastingnews.com