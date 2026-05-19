Japan Airlines | test con robot umanoidi per i bagagli a Haneda

Japan Airlines ha avviato un test presso l'aeroporto di Haneda coinvolgendo robot umanoidi destinati alla gestione dei bagagli. Durante l'operazione, si monitora come questi robot interagiscano con il personale umano e se possano svolgere compiti senza creare ostacoli. I robot utilizzati sono stati progettati con un costo di produzione contenuto, permettendo potenzialmente di ridurre le spese legate alla gestione dei bagagli. Le prove sono in corso e i risultati verranno analizzati nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Come faranno i robot a non intralciare il personale umano?. Perché il costo di questi umanoidi è così basso?. Quali compiti specifici svolgeranno le macchine entro il 2027?. Come influirà il calo demografico sulla gestione degli aeroporti?.? In Breve Robot Unitree da 14.000 euro con autonomia di 2-3 ore per ciclo.. Test sequenziali tra mappatura zone sicure e operazioni reali fino al 2028.. Pulizia cabine prevista dal 2027 dopo test su bagagli e container.. Contrazione del 31% della forza lavoro giapponese prevista entro il 2060.. A partire da questo mese, Japan Airlines avvia a Haneda un programma di test con robot umanoidi per gestire le operazioni di terra, puntando a risolvere la carenza di personale tramite l’automazione nel settore del ground handling. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Japan Airlines: test con robot umanoidi per i bagagli a Haneda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Japan Airlines Tests Humanoid Robots as Baggage Handlers at Haneda Airport Sullo stesso argomento Tokyo, Japan Airlines sperimenterà robot umanoidi all'aeroporto HanedaAll’aeroporto Haneda di Tokyo un nuovo tipo di lavoratore assumerà compiti di assistenza a terra il mese prossimo. Leggi anche: Il tuo prossimo bagaglio lo porta un robot: Japan Airlines ha appena assunto i primi lavoratori umanoidi della storia dell'aviazione