A Roma, Jannik Sinner ha conquistato un nuovo successo nel circuito tennistico. Durante l’evento, ha indossato un paio di scarpe realizzate in Italia appositamente per lui. Questa scelta si distingue nel suo repertorio, dato che, mentre le sue vittorie si fanno sempre più frequenti, la sua preferenza per calzature personalizzate rimane poco comune tra i professionisti. La decisione di usare scarpe create su misura rappresenta un dettaglio che attira l’attenzione tra gli appassionati di sport e di moda.

Se ormai le vittorie di Jannik Sinner stanno iniziando a diventare prevedibili, la sua scelta in fatto di scarpe continua a sorprenderci torneo dopo torneo. Un post condiviso da Converse (@converse) L’abbiamo visto indossare dei mocassini Gucci, un paio di sneaker Nike mesi prima della loro uscita ufficiale e un modello ben più comune. Adesso, a questa collezione di footwear di ogni forma e materiale, Sinner ha aggiunto un altro prezioso paio realizzato appositamente per lui. Dopo aver trionfato anche agli Internazionali di Roma, Jannik ha fatto un paio di cose che solo lui si può permettere: sfoggiare un nuovo borsone Gucci, mettere in bacheca l’ennesimo trofeo e il conseguente record, e indossare un paio di Jack Purcell di Converse custom made. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jannik Sinner ha trionfato a Roma con un paio di sneaker realizzate in Italia solo per lui

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