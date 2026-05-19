Jannik Sinner si avvicina a un posto tra i migliori di sempre nei Masters 1000, posizionandosi già al settimo posto nella classifica di tutti i tempi dei vincitori di questi tornei. La vittoria agli Internazionali d’Italia ha rafforzato la sua presenza tra i giocatori più vincenti nel circuito di questa serie di competizioni. Ora il suo nome si trova in una lista che include campioni come Sampras e Murray, con altri ancora a portata di mano per migliorare ulteriormente la sua posizione.

Jannik Sinner bussa alle porte dell’élite del tennis mondiale. L’azzurro è ormai membro stabile di un club esclusivo e il trionfo agli Internazionali d’Italia lo ha proiettato ancora più in alto. L’altoatesino, infatti, prima di compiere 25 anni ha completato il cosiddetto Career Golden Masters, vale a dire la conquista, almeno una volta in carriera, di tutti i tornei Masters 1000. L’unico giocatore della storia ad aver centrato un’impresa simile prima di lui è stato il serbo Novak Djokovic, riuscitoci però in età ben più avanzata. A 24 anni e 274 giorni, Jannik è diventato il più giovane tennista di sempre a completare questa straordinaria sequenza di titoli; Djokovic, invece, aveva chiuso il cerchio a 31 anni e 89 giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner già settimo nella classifica dei vincitori di ogni epoca dei Masters1000: Sampras e Murray a tiro

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Le parole di Jannik SINNER in conferenza stampa dopo il successo contro Machac a Monte-Carlo

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