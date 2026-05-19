Jang Dong Ju si ritira | l’agenzia contesta la scelta dell’attore

L’attore ha annunciato il suo ritiro sui social media, decision che ha suscitato reazioni da parte dell’agenzia che rappresenta. Quest’ultima ha pubblicato una nota ufficiale contestando la scelta dell’attore, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione si lega a un debito di circa 4 miliardi di won, ma non sono state ancora comunicate le modalità con cui questa cifra avrebbe influito sulla decisione di lasciar tutto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

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