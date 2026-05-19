Jang Dong Ju si ritira | l’agenzia contesta la scelta dell’attore
L’attore ha annunciato il suo ritiro sui social media, decision che ha suscitato reazioni da parte dell’agenzia che rappresenta. Quest’ultima ha pubblicato una nota ufficiale contestando la scelta dell’attore, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione si lega a un debito di circa 4 miliardi di won, ma non sono state ancora comunicate le modalità con cui questa cifra avrebbe influito sulla decisione di lasciar tutto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.
? Punti chiave Come può un debito di 4 miliardi annullare una carriera?. Perché l'agenzia contesta la decisione presa sui social dall'attore?. Chi ha causato le perdite finanziarie devastanti di Jang Dong Ju?. Quali azioni legali intraprenderà la Management W contro l'artista?.? In Breve Debito residuo di 700-800 milioni di won dopo averne saldati 3 miliardi.. Attacchi hacker nel 2025 hanno causato perdite per decine di miliardi di won.. Ritiro annunciato il 15 maggio dopo la conferma per il film Our Next.. Management W valuta azioni legali per violazione del contratto di esclusiva.. La Management W ha diffuso un comunicato ufficiale in merito alla decisione di Jang Dong Ju di interrompere la sua carriera attoriale, dopo che l’artista ha annunciato il ritiro tramite i propri canali social il 15 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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