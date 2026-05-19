Italposa Forlì travolge Rovigo | sweep da 13-0 e balzo in classifica

L'incontro tra Italposa Forlì e Rovigo si è concluso con un risultato netto di 13-0 a favore dei padroni di casa. L’attacco della squadra di Forlì ha colpito duramente la difesa avversaria, segnando numerosi punti nel corso della partita. Durante l'incontro, un giocatore di Forlì ha realizzato l’ottavo home run della stagione, contribuendo alla vittoria della sua squadra e al suo posizionamento in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di punteggio fino alla fine.

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? Domande chiave Come ha fatto l'attacco forlivese a distruggere la difesa di Rovigo?. Chi ha firmato l'ottavo home run della stagione per l'Italposa?. Perché il crollo di Pianoro ha favorito il balzo in classifica?. Quali sono le sfide casalinghe che attendono le romagnole al Buscherini?.? In Breve Moreland segna l'ottavo home run stagionale nel primo inning contro Rovigo.. Cacciamani e Comar realizzano un perfect game in soli quattro inning.. New Bollate batte Pianoro 15-9 e 7-0 balzando al quinto posto.. Italposa torna al diamante del Buscherini per sette partite casalinghe.. L’Italposa Forlì conquista una sweep decisiva in Veneto battendo la Itas Mutua Rovigo per 13-0 e 4-0, balzando così al secondo posto della classifica generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italposa Forlì travolge Rovigo: sweep da 13-0 e balzo in classifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trasferta perfetta per l'Italposa: lo sweep contro Rovigo vale il secondo posto in classificaTrasferta perfetta per l’Italposa Forlì, che conquista una sweep ai danni della Itas Mutua Rovigo e torna a casa con due vittorie fondamentali per la... L'Italposa Forlì fa visita al Rovigo nella penultima giornata di andataL’Italposa Forlì affronta nell'ottava e penultima giornata del girone d'andata del campionato di softball la trasferta veneta sul diamante di Rovigo. Italposa Forlì travolgente a Rovigo: doppietta veneta e secondo posto agganciatoL'Italposa conquista una splendida sweep in trasferta con tanto di perfect game in gara 1 e vola in scia alla capolista sfruttando i passi falsi delle rivali ... forli24ore.it Trasferta perfetta per l'Italposa: lo sweep contro Rovigo vale il secondo posto in classificaTrasferta perfetta per l’Italposa Forlì, che conquista una sweep ai danni della Itas Mutua Rovigo e torna a casa con due vittorie fondamentali per la corsa alla post season. I successi permettono alle ... forlitoday.it