Italian Poker Masters | è Luca Delrio il primo campione

Nell’ultimo giorno di gioco del Main Event degli Italian Poker Masters, i partecipanti sono stati ridotti a tre. Dopo diverse fasi di alti e bassi, il torneo si è concluso con Luca Delrio che ha vinto la competizione. La vittoria è stata decisa da due mani uguali giocate nel finale. La manifestazione ha visto un rapido svolgimento della giornata, con i giocatori che hanno mostrato vari livelli di performance fino alla conclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ultimo giorno di Main Event che è volato via veloce fino a quando non sono rimasti tre giocatori. Alti e bassi per tutti, poi Luca Delrio si prende il torneo con due mani identiche. Terzo Alessandro Toninello mentre al secondo posto troviamo Manuel Valduga, che si ferma sul più bello per la seconda volta Manuel Valduga e Alessandro Giordano sono i primi a presentarsi all'apertura della sala del terzo piano del Casinò di Campione. Alessandro è ultimi in chips con 250k (con media 1 milione). Manuel invece è arrivato nuovamente all'ultimo step nel giro di poco tempo visto che aveva chiuso al secondo dell'IPC vinto da Arnone. Gli ultimi 15 artisti delle carte vedevano Alessandro Toninello in testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italian Poker Masters: è Luca Delrio il primo campione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Campione debutta il nuovissimo Italian Poker MastersL'appuntamento è dal 13 al 18 maggio nella PokerStars Live Room di Campione che farà da cornice anche a questo nuovo festival dedicato al poker... Leggi anche: Oggi parte il Main Event del primo Italian Poker Masters E anche Lucianino agli ottavi...per ora sono due gli italiani, vediamo domani se facciamo poker x.com Italian Poker Masters: Delrio trionfa nel Main e per Dugao81 c’è la maledizione del secondo postoLuca Delrio diventa il primo campione nella storia dell'Italian Poker Masters, dopo aver dominato il final day del main event. italiapokerclub.com Delrio Re di Campione: è suo il primo Italian Poker MastersIl player azzurro domina il final table e batte Valduga in heads-up, conquistando il trofeo della prima edizione ... tuttosport.com