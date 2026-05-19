Italia-India ambasciatrice a Roma | Vogliamo cooperazione più ambiziosa

Il primo viaggio a Roma del premier indiano è stato l'occasione per discutere della cooperazione tra i due paesi. Durante l'incontro, l'ambasciatrice ha dichiarato che si intende rivedere gli accordi esistenti e puntare a un impegno più ambizioso nei progetti futuri. La visita ha coinvolto incontri ufficiali e scambi di opinioni sulle modalità di rafforzare la collaborazione bilaterale. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli specifici dei temi trattati.

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(Adnkronos) – Il primo viaggio a Roma del premier indiano Narendra Modi sarà l'occasione per "rivedere la nostra cooperazione con l'Italia e anche per essere più ambiziosi su quello che vogliamo fare con l'Italia in futuro". Oggi, martedì 19 maggio, a poche ore dall'arrivo del primo ministro – che era stato l'ultima volta nel nostro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modi a Roma da Meloni: si consolida la cooperazione tra Italia e IndiaHa scelto l’Italia come tappa finale del suo tour tra Medi Oriente ed Europa, il primo ministro indiano, Narendra Modi. Italia-Romania, l’ambasciatrice Aghilarre: “Cooperazione di ampio respiro”“L’Italia contribuisce alle strategie europee mettendo a disposizione le proprie competenze industriali in ogni settore. Il Padiglione Nazionale dell'India è stato inaugurato ufficialmente alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia dall'Onorevole Ministro dell'Unione per la Cultura e il Turismo, Gajendra Singh Shekhawat ( @gssjodhpur), dal Segretario d x.com Ambasciatrice India, obiettivo è interscambio con Italia a 20 miliardi dollariL'interscambio commerciale attuale tra Italia e India è di 14 miliardi di dollari; l'obiettivo è 20 miliardi di dollari entro il 2029. Un fine a portata di mano visto che 800 aziende italiane sono ... ansa.it Conclusa prima missione del sistema Italia in India sullo spazioSi è conclusa a Nuova Delhi la prima missione istituzionale e imprenditoriale italiana sullo spazio, organizzata da Ambasciata, ICE e Agenzia Spaziale italiana. Vi hanno preso parte funzionari della ... ansa.it