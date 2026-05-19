Un gruppo di 430 attivisti della flottiglia è stato trasferito su navi dell'esercito israeliano e si sta dirigendo verso il porto israeliano. Tutti sono stati portati a bordo delle unità navali dopo aver partecipato all'operazione di sbarco. I membri del gruppo avevano preso parte a un'azione di protesta via mare, e ora sono in viaggio verso il paese di destinazione, dove potranno incontrare i rappresentanti consolari. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali altri sviluppi o dettagli del trasferimento.

«Un’altra flottiglia di propaganda è giunta al termine: tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari». Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano in una nota. ' «Ancora una volta, questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza», aggiunge la nota. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Israele, "tutti i 430 attivisti della Flotilla su navi Idf verso Israele"

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