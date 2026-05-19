Israele spara sulla Flotilla e abborda altre barche | 27 gli italiani fermati non si hanno più notizie di un deputato M5S

Le forze armate israeliane hanno intercettato e abbordato diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, parte di una spedizione umanitaria che attraversa il blocco navale imposto sulla Striscia di Gaza. Quindici persone sono state fermate, tra cui 27 italiani, mentre non si hanno più notizie di un deputato del Movimento 5 Stelle che partecipava alla missione. L’operazione si è svolta senza incidenti noti, ma la situazione rimane sotto osservazione.

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