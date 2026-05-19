Israele spara sulla Flotilla e abborda altre barche | 27 gli italiani fermati non si hanno più notizie di un deputato M5S
Le forze armate israeliane hanno intercettato e abbordato diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, parte di una spedizione umanitaria che attraversa il blocco navale imposto sulla Striscia di Gaza. Quindici persone sono state fermate, tra cui 27 italiani, mentre non si hanno più notizie di un deputato del Movimento 5 Stelle che partecipava alla missione. L’operazione si è svolta senza incidenti noti, ma la situazione rimane sotto osservazione.
Le forze armate israeliane hanno abbordato in acque internazionali altre imbarcazioni della Global sumud flotilla, la spedizione umanitaria che sfida il blocco navale di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza. "Al momento risultano fermati 27 connazionali", rende noto la Farnesina in una nota.Tajani. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Israele intercetta la Flotilla vicino a Creta: fermati 175 attivisti e 21 barche. Le altre hanno invertito la rottaTEL AVIV – Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata stanotte, 30 aprile 2026, dalle motovedette...
Flotilla, Israele prende il controllo delle barche al largo di Cipro. Chi sono gli italiani fermatiLe barche si trovano in acque internazionali a due giorni di viaggio dalla Striscia di Gaza ma dalla notte le barche delle Idf si sono avvicinate al...
Israele sta sparando sulla Flotilla in acque internazionali. x.com
L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele è un atto illegittimo e inaccettabile, l’ennesima dimostrazione che Netanyahu continua a giocare alla guerra fregandosene di qualsiasi regola. Gli attivisti vanno rilasciati subito e il Governo italiano facebook