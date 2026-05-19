Israele spara sulla flotilla | 29 italiani portati ad Ashdod Tajani chiede garanzie

La marina israeliana ha intercettato e fermato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, tra cui le dieci che il giorno prima erano riuscite a evitare l’abbordaggio e avevano proseguito verso Gaza. A seguito di questa operazione, 29 cittadini italiani sono stati portati nel porto di Ashdod. Il ministro degli Esteri ha chiesto garanzie sulla condotta israeliana e sulla sicurezza dei passeggeri. La flottiglia aveva tentato di raggiungere la Striscia senza successo dopo essere stata fermata dalla marina israeliana.

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La marina israeliana ha intercettato e fermato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, comprese le dieci che il giorno precedente erano riuscite ad evitare l’abbordaggio e avevano proseguito la navigazione verso Gaza. Quando la flotta si è avvicinata a circa cento miglia nautiche dalla Striscia, le forze navali israeliane hanno aperto il fuoco contro sei barche, tra cui un’imbarcazione italiana. La stessa flotilla ha denunciato l’accaduto, precisando di non avere la certezza che si trattasse di proiettili di gomma. Tra gli attivisti a bordo si contano 29 cittadini italiani, oltre a tre persone con residenza in Italia ma passaporto straniero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele spara sulla flotilla: 29 italiani portati ad Ashdod, Tajani chiede garanzie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla intercettata da Israele, 12 italiani fermati: Tajani chiede il rilascio, Fratoianni attaccaSono 12, al momento, gli italiani imbarcatisi sulle navi della Flotilla diretta verso Gaza che sono stati catturati dall’esercito israeliano a largo... Flotilla per Gaza, 27 italiani fermati: Tajani chiede chiarimenti immediati a Israele sull’uso della forzaABBONATI A DAYITALIANEWS La Farnesina monitora la situazione dei connazionali Sono 27 i cittadini italiani appartenenti alla Flotilla diretta verso... Israele spara sulla Flotilla e abborda altre barche: 27 gli italiani fermati, non si hanno più notizie di un deputato M5S ift.tt/ZTEo6DQ x.com Israele spara sulla Flotilla: 29 italiani tra gli attivisti portati ad Ashdod. Questa volta la flotilla - 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità - era partita giovedì dal distretto turco di Marmaris. Alla vigilia una prima parte delle imbarcazioni era stata interc ... ansa.it Sumud Flotilla: Israele spara sulle barche, una è italiana. Intercettata la Don Juan con a bordo attivisti toscani, M5s: Persi contatti con un nostro deputatoSumud Flotilla: Israele spara sulle barche, una è italiana. Intercettata la Don Juan con a bordo attivisti toscani, M5s: Persi contatti con un nostro deputato ... blitzquotidiano.it