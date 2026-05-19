Israele blocca tutta la Flotilla intercettata anche l’ultima nave Gli italiani fermati ora sono 29

Nel Mediterraneo orientale, tutte le imbarcazioni della flottiglia sono state intercettate e bloccate dalle autorità israeliane. Tra queste, anche l’ultima nave, che è stata fermata durante le operazioni di controllo. Al momento, sono 29 gli italiani coinvolti e trattenuti, mentre le forze di sicurezza israeliane continuano le operazioni di verifica e verifica delle imbarcazioni. La flottiglia, partita con lo scopo di raggiungere determinate destinazioni, si trova ora sotto stretto controllo.

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