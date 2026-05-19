Israele blocca tutta la Flotilla intercettata anche l’ultima nave Gli italiani fermati ora sono 29
Nel Mediterraneo orientale, tutte le imbarcazioni della flottiglia sono state intercettate e bloccate dalle autorità israeliane. Tra queste, anche l’ultima nave, che è stata fermata durante le operazioni di controllo. Al momento, sono 29 gli italiani coinvolti e trattenuti, mentre le forze di sicurezza israeliane continuano le operazioni di verifica e verifica delle imbarcazioni. La flottiglia, partita con lo scopo di raggiungere determinate destinazioni, si trova ora sotto stretto controllo.
Roma, 20 maggio 2026 – È un blocco totale quello scattato nel Mediterraneo orientale ai danni della Global Sumud Flotilla. Secondo l’ultimo bilancio, confermato dalla portavoce italiana Maria Elena Delia, tutte le imbarcazioni della carovana umanitaria sono state intercettate dalle forze israeliane. I cittadini italiani trattenuti sono saliti a 29, a cui si aggiungono tre stranieri residenti in Italia. Una crisi diplomatica che ha spinto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a chiedere a Tel Aviv di verificare l’operato dei militari, accusati di aver aperto il fuoco contro civili in acque internazionali. L’ultima imbarcazione a cadere nella morsa di Tel Aviv è stata la Karsi-i Sabadab. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
G@za-Bound Aid Flotilla Intercepted as Isr-ael Blocks Humanitarian Mission | Asia One News
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