Israele blocca la Flotilla tra i dodici arrestati c’è il trentino Riccardo Bassetti

Lunedì 18 maggio 2026, dodici volontari della Global Sumud Flotilla sono stati arrestati dall'esercito israeliano a Jenin Blanca. Tra gli arrestati si trova anche un volontario di 35 anni, originario del Trentino, noto come scrittore. L'intervento delle forze di sicurezza ha portato al blocco della flottiglia, che era partita con l’obiettivo di raggiungere una destinazione legata alle attività umanitarie nella regione. Per ora, non sono state rese note ulteriori dettagli sui motivi degli arresti o sulle condizioni dei coinvolti.

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