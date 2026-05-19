Israele blocca la Flotilla tra i dodici arrestati c’è il trentino Riccardo Bassetti

Lunedì mattina, dodici volontari della Global Sumud Flotilla sono stati fermati dall’esercito israeliano nella zona di Jenin Blanca. Tra le persone arrestate c’è anche un uomo di 35 anni, originario della provincia di Trento, noto come scrittore. La flottiglia, partita con l’obiettivo di portare aiuti, è stata bloccata dal governo israeliano, che ha disposto l’arresto di tutti i partecipanti. Questa azione ha provocato reazioni da parte di diversi gruppi coinvolti.

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