Israele blocca la Flotilla tra i dodici arrestati c’è il trentino Riccardo Bassetti
Lunedì mattina, dodici volontari della Global Sumud Flotilla sono stati fermati dall’esercito israeliano nella zona di Jenin Blanca. Tra le persone arrestate c’è anche un uomo di 35 anni, originario della provincia di Trento, noto come scrittore. La flottiglia, partita con l’obiettivo di portare aiuti, è stata bloccata dal governo israeliano, che ha disposto l’arresto di tutti i partecipanti. Questa azione ha provocato reazioni da parte di diversi gruppi coinvolti.
Sono dodici i volontari della Global Sumud Flotilla che lunedì mattina, 18 maggio 2026, sono stati arrestati dall’esercito israeliano della Jenin Blanca: tra loro c’è anche il trentino Riccardo Bassetti, scrittore rivano di 35 anni.Secondo le prime informazioni, sarebbero circa una ventina le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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