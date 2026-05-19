Nove italiani sono stati catturati dalla marina israeliana durante un’operazione contro la Global Sumud Flotilla, un gruppo di imbarcazioni che cercava di superare il blocco navale e portare aiuti umanitari a Gaza. La flottiglia, composta da diverse imbarcazioni, è stata intercettata mentre si avvicinava alla costa palestinese. L’intervento ha coinvolto forze israeliane che hanno preso in custodia alcuni membri dell’equipaggio e fermato le navi coinvolte. La vicenda ha suscitato reazioni internazionali, mentre le autorità israeliane hanno confermato l’operazione.

C’è un gruppo di italiani nella nuova ondata di fermi da parte delle marina israeliana nei riguardi del tentativo umanitario della Global Sumud Flotilla di sfidare il blocco navale per portare aiuti a Gaza. Questa volta la cinquantina di imbarcazioni è stata fermata nelle acque internazionali al lago di Cipro. Sono state intercettate 31 barche e 20 sarebbero riuscite a proseguire per Gaza, anche se Israele annuncia che l’operazione non è conclusa. I connazionali fermati "pare siano nove" secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dodici a detta invece dei portavoce della Global Sumud. "Abbiamo chiesto che i nostri connazionali vengano tutelati" e "immediatamente rilasciati", dichiara il titolare della Farnesina invitando Israele al "rispetto del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele attacca la Flotilla: "Catturati nove italiani"

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