Isole pontine a rischio isolamento | nessun operatore senza sussidi per Ponza e Ventotene

Le isole pontine di Ponza e Ventotene si trovano senza operatori disponibili a garantire i collegamenti con il continente. Attualmente, per la stagione estiva, non si prevedono interruzioni nei servizi di trasporto, ma nessuna soluzione è ancora certa per i mesi successivi. La mancanza di operatori disposti a offrire i servizi di collegamento rischia di lasciare le isole isolate in futuro, creando preoccupazioni tra residenti e turisti. La situazione resta in sospeso e senza risposte definitive.

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Non ci sono operatori disposti a garantire i collegamenti con le isole pontine Ponza e Ventotene. Per la stagione estiva non ci saranno problemi ma il futuro non è roseo, anzi. L’Autorità di regolazione trasporti (Art) ha bacchettato la Regione Lazio sulla gestione delle rotte marittime. La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ponza e Ventotene, approvata la proposta di legge per il riconoscimento del disagio sanitarioLa proposta approvata mira a introdurre strumenti concreti per garantire stabilità al personale sanitario e qualità dell’assistenza nelle due isole,... Isole pontine a rischio isolamento: nessun operatore senza sussidi per Ponza e VentoteneLa Regione Lazio cerca una soluzione per garantire le tratte con Ponza e Ventotene dopo il no dei privati: senza compensazioni pubbliche il rischio è l’aumento dei prezzi o il taglio dei servizi. latinatoday.it Emergenza carburante, Aeroitalia: Voli per le isole a rischio, urgente convocare un tavolo al MinisteroL’attuale scenario internazionale caratterizzato da forti tensioni e volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio ... unionesarda.it