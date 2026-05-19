Si fa strada l’indiscrezione che Belen sia pronta a condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, con Alvin in veste di inviato. Le registrazioni si svolgeranno nelle Filippine, segnando un totale cambiamento nel formato dello show. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le voci circolano con insistenza. La trasmissione, finora, ha sempre visto protagonisti altri conduttori e inviati, mentre questa volta si prospetta un cast nuovo e diverso.

Sembra quasi confermato che Belen condurrà l'Isola dei Famosi mentre Alvin farà l'inviato. Il tutto verrà registrato nelle Filippine: il format cambia totalmente veste Affari Italianiconferma che alla conduzione dell’Isola dei Famosici sarà Belen Rodriguez. Da tempo circolava la notizia e la showgirl aveva confermato che le trattative fossero in corso, adesso il blog la dà per certa. Al suo fianco ci sarà un inviato che conosce molto bene il format,Alvin. Per anni lui ha accompagnato sia Ilary Blasi sia Alessia Marcuzzi e adesso accompagnerà anche l’argentina in questa esperienza che per questa edizione speciale sarà diversa. “Anche a me piacerebbe molto perché poi tra l’altro l’ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, quindi mi piacerebbe tanto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Isola dei Famosi, Belen alla conduzione, Alvin inviato

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