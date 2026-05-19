Isola dei Famosi 2026 | Belen e Alvin alla conduzione addio Honduras e dirette infinite

La prossima edizione de L’Isola dei Famosi sarà condotta da Belen Rodriguez e Alvin, mentre la produzione ha annunciato che le riprese non si svolgeranno più in Honduras, ma in una nuova location. La trasmissione avrà un formato rivisto e le puntate saranno trasmesse senza interruzioni, con dirette più lunghe rispetto al passato. Le novità coinvolgono anche il modo di raccontare l’isola, con un approccio diverso rispetto alle edizioni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si avvicina e le novità non mancano: dalla conduzione al format, fino alla location, questa stagione sembra voler davvero riscrivere le regole del gioco. Con le riprese previste a giugno nelle Filippine e la messa in onda attesa tra fine settembre e ottobre, il reality di Mediaset si prepara a tornare con una veste completamente rinnovata. La conduzione è affidata a Belen Rodriguez, che raccoglie il testimone da Veronica Gentili, mentre al suo fianco ci sarà Alvin nel ruolo di co-conduttore, con il compito specifico di gestire le prove leader e le prove ricompensa, notoriamente tra i momenti più complicati da spiegare al pubblico da casa. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Isola dei Famosi 2026: Belen e Alvin alla conduzione, addio Honduras e dirette infinite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Mistero del Letto Sdotto: Belen Rodriguez Rompe il Silenzio Sullo stesso argomento Isola dei Famosi, Belen alla conduzione, Alvin inviatoSembra quasi confermato che Belen condurrà l'Isola dei Famosi mentre Alvin farà l'inviato. Leggi anche: Isola dei Famosi 2026, Belen Rodriguez pronta alla conduzione: spunta anche il nome del co-conduttore Isola dei Famosi 2026 cambia registro? Possibili conduttori, l'inviato e la probabile data: le ultime novità ? x.com Isola dei Famosi 2026, Mediaset cambia tutto con Belen Rodriguez: le novitàAria di rivoluzione per l'Isola dei Famosi, il reality all'insegna dell'avventura di Canale 5 che ritornerà in onda e lo farà sotto un'altra veste. Cambiano conduttrice, location, persino le modalità: ... today.it Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi 2026, quando andrà in onda e perché cambia la location. Le novitàL’Isola dei Famosi cambia volto: Belen Rodriguez verso la conduzione, addio Honduras e una svolta che punta a rilanciare il reality ... dilei.it