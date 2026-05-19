Isernia trionfa a Battipaglia | Izzi regina del lungo Guglielmi sul podio

A Battipaglia si sono disputate le competizioni di atletica leggera, con protagonisti provenienti da diverse regioni. La gara nel salto in lungo ha visto la vittoria di Francesca Izzi, che ha superato le avversarie anche con il vento forte in atto. Nella stessa giornata, Domenico Guglielmi ha raggiunto un nuovo record nazionale con il suo salto, salendo sul podio e confermando la sua posizione tra i migliori atleti del settore. La manifestazione ha attirato un buon numero di appassionati e addetti ai lavori.

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? Punti chiave Come ha fatto Francesca Izzi a vincere nonostante il vento forte?. Quale traguardo nazionale ha ottenuto Domenico Guglielmi con il suo salto?. Perché le raffiche di vento hanno messo a rischio la sicurezza?. Dove si terranno le prossime gare per i giovani atleti isernini?.? In Breve Sofia Venditti seconda al lancio del martello con 35,92 metri.. Domenico Guglielmi supera 1,97 metri ottenendo il minimo per i Juniores.. Senay Gilamikael e Valeria Leccese impegnati nei 1500 e 800 metri.. Prossimi campionati Ragazzi e Cadetti allo stadio Lancellotta il 23-24 maggio.. I risultati dell’ASD Atletica Isernia ai Campionati di Società Assoluti su pista a Battipaglia vedono il trionfo di Francesca Izzi nel salto in lungo e la prestazione di livello nazionale di Domenico Guglielmi nel salto in alto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia trionfa a Battipaglia: Izzi regina del lungo, Guglielmi sul podio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manila Esposito trionfa alla trave: la regina torna sul tetto del mondoLa pedana di Osijek, in Croazia, ha la rinascita di una fuoriclasse: Manila Esposito ha conquistato la Coppa del Mondo di ginnastica artistica... MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro.