Iran Trump sospende l’attacco | Sviluppi positivi nei negoziati

Da cdn.ilfaroonline.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di un attacco contro l’Iran, citando miglioramenti nei negoziati tra le parti. Ha dichiarato di aver comunicato la decisione anche a Israele, evidenziando che sono stati concessi ulteriori tempi per cercare un accordo. La comunicazione è arrivata il 19 maggio 2026, con riferimenti a progressi nelle discussioni diplomatiche in corso e alla volontà di proseguire il confronto. Nessun dettaglio sulle modalità o sulle condizioni di questa sospensione è stato reso pubblico.

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Washington, 19 maggio 2026 – “Ci sono sviluppi positivi” nelle discussioni con l’Iran e “ho informato Israele” della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l’attacco pianificato contro l’Iran di “due o tre giorni”. Attacco sospeso. Trump ha spiegato che alcuni alleati in Medio Oriente gli avrebbero riferito che si è “molto vicini a raggiungere un accordo” che impedirebbe all’Iran di ottenere armi nucleari. “È uno sviluppo molto positivo, ma vedremo se alla fine porterà a qualcosa”, ha aggiunto il presidente degli Usa, ricordando che “abbiamo totalmente distrutto le capacità militari” dell’Iran e “la leadership”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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