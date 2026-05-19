Iran Trump sospende l’attacco | Ottime possibilità di accordo senza bombe

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di un attacco militare previsto contro l’Iran, affermando che ci sono buone possibilità di raggiungere un accordo senza ricorrere alla violenza. L’intervento era stato pianificato, ma è stato bloccato in seguito alle pressioni degli alleati del Golfo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di eventuali negoziati futuri. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e agenzie di stampa.

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Secondo Sky TG24, il presidente americano ha annunciato lo stop a un attacco programmato contro Teheran dopo le pressioni degli alleati del Golfo. Resta però l’avvertimento: gli Usa sarebbero pronti a intervenire se i negoziati fallissero.. La crisi tra Stati Uniti e Iran resta ad altissima tensione, ma nelle ultime ore si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo quanto riportato da Sky TG24, il presidente americano Donald Trump avrebbe annunciato di aver sospeso un attacco programmato contro l’Iran su richiesta degli alleati del Golfo, mentre sarebbero in corso “colloqui seri” per provare a raggiungere un’intesa. La posizione della Casa Bianca resta però molto dura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Iran, Trump sospende l’attacco: “Ottime possibilità di accordo senza bombe” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump suspends attacks on Iran for two weeks Sullo stesso argomento Trump sospende attacco all’Iran. “Ottime possibilità di accordo senza bombe”Roma, 19 maggio 2026 - Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché... Trump sospende attacco all’Iran. “Ottima possibilità di accordo senza bombe”Roma, 19 maggio 2026 - Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché... Trump sospende l'attacco all'Iran per un po'. Cosa è cambiato e cosa succede adesso ift.tt/GDK7ifa x.com Medio Oriente, Trump sospende l'attacco all'Iran, 'Ma sono pronto a colpire'. Teheran: 'Abbiamo il dito sul grilletto' - LIVEBLOGLe parole del presidente Usa arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime. L'esercito iraniano: 'Gli Usa non commettano errori, taglieremo la mano a qualsiasi agg ... ansa.it Trump sospende l’attacco Usa all’Iran su richiesta dei Paesi del Golfo: I negoziati sono seri ma siamo pronti a colpireIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il congelamento dell’attacco militare contro l’Iran programmato per oggi. La decisione, comunicata ieri sera sulla sua piattaforma social T ... tpi.it Trump non è contento dell'ultima proposta dell'Iran per porre fine alla guerra, dice un funzionario statunitense reddit