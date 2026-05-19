Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di sospendere un attacco militare programmato contro l’Iran, originariamente previsto per martedì. La decisione arriva dopo aver ricevuto richieste da diversi alleati della regione, che stanno portando avanti negoziati considerati “seri”. La comunicazione è stata fatta pubblicamente e fa seguito a una fase di crescente tensione tra le due nazioni. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui negoziati o sulle prossime mosse delle parti coinvolte.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che rinvierà l’ attacco militare pianificato contro l’ Iran per martedì su richiesta di diversi alleati in Medio Oriente perché sono in corso “seri negoziati”. L’annuncio di lunedì sui social media arriva il giorno dopo che Trump aveva avvertito Teheran che “il tempo stringe” per raggiungere un accordo. Trump non ha fornito dettagli sull’attacco pianificato, ma ha affermato di aver dato istruzioni all’esercito statunitense di prepararsi a un possibile “assalto completo e su larga scala all’Iran”. “L’Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e alcuni altri mi hanno chiesto se potevamo rimandare di due o tre giorni, un breve periodo di tempo, perché pensano di essere molto vicini a raggiungere un accordo”, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "In corso negoziati seri, sospeso attacco"

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Trump says serious negotiations with Iran are under way

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