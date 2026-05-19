Iran tregua militare | gli USA fermano gli attacchi su spinta araba

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi hanno annunciato la sospensione temporanea delle operazioni militari in Iran, in risposta a richieste di mediazione arabe. La decisione arriva mentre si intensificano le tensioni tra le fazioni politiche interne di Teheran, con i moderati e i pasdaran in conflitto per il controllo. Nel frattempo, si discute di come i camion possano assumere il ruolo delle navi nello stretto di Hormuz, una strategia che potrebbe modificare gli equilibri nel controllo delle rotte marittime.

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? Punti chiave Chi vincerà la lotta interna tra moderati e Pasdaran a Teheran?. Come faranno i camion a sostituire le navi nello stretto di Hormuz?. Perché l'uranio iraniano potrebbe finire in Russia invece che negli USA?. Quali conseguenze avrà il fallimento dei negoziati sui prezzi del petrolio?.? In Breve Pezeshkian e Araghchi propongono trasferimento scorte uranio in Russia invece che negli USA.. Navigazione Maersk, MSC, Hapag-Lloyd e CMA-CGM attivano rotte terrestri via Arabia Saudita.. Convogli merci transitano dai porti di Yanbu e King Abdullah verso Bassora e Jebel Ali.. Ghalibaf guida ala fondamentalista dei pasdaran per ottenere la bomba atomica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iran, tregua di due settimane - 1mattina News 08/04/2026

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