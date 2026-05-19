Iran piano per pedaggi sui cavi internet | rischio per il Golfo
In Iran si sta considerando l’introduzione di un sistema di pedaggi sui cavi internet che collegano il paese al resto del mondo. L’eventuale misura potrebbe aumentare i costi per alcune delle principali aziende tecnologiche, influendo sui loro servizi. Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardo ai possibili effetti su sicurezza e stabilità, in particolare riguardo a un blackout che potrebbe coinvolgere il sistema bancario globale. La questione solleva interrogativi sulle conseguenze di tali decisioni per le infrastrutture digitali internazionali.
? Domande chiave Come influirebbe il pedaggio iraniano sui costi dei giganti tech?. Quali danni subirebbe il sistema bancario globale in caso di blackout?. Perché l'Iran può invocare la Convenzione delle Nazioni Unite?. Quanto traffico dati mondiale passerebbe attraverso lo Stretto di Hormuz?.? In Breve Teheran cita l'articolo 34 della Convenzione ONU del 1982 per giustificare la sovranità.. L'esperto Doug Madory dubita della fattibilità tecnica dei pagamenti per le aziende tech.. L'Egitto incassa tra 250 e 400 milioni di dollari annui dai cavi sottomarini.. Lo stretto copre l'1% della larghezza di banda internazionale con rischi per l'Africa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Mojtabas Terrifying New Weapon: Iran Prepares to Choke the Worlds Internet Through Hormuz Cables
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