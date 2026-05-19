Iran piano per pedaggi sui cavi internet | rischio per il Golfo

In Iran si sta considerando l’introduzione di un sistema di pedaggi sui cavi internet che collegano il paese al resto del mondo. L’eventuale misura potrebbe aumentare i costi per alcune delle principali aziende tecnologiche, influendo sui loro servizi. Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardo ai possibili effetti su sicurezza e stabilità, in particolare riguardo a un blackout che potrebbe coinvolgere il sistema bancario globale. La questione solleva interrogativi sulle conseguenze di tali decisioni per le infrastrutture digitali internazionali.

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