Iran la guerra in diretta Trump | Ho fermato un attacco imminente su richiesta degli arabi in corso trattative serie Raid israeliani sul Libano

Negli ultimi aggiornamenti sulla crisi in Iran, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver bloccato un attacco imminente, su richiesta degli alleati del Golfo, che sarebbero impegnati in colloqui seri. Nel frattempo, si sono verificati raid israeliani nel Libano, mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a essere al centro delle notizie. La situazione rimane molto fluida, con annunci e azioni militari che si susseguono in diverse aree della regione.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia di aver sospeso un attacco imminente su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso "colloqui seri". Teheran: “Asse della resistenza è più coeso che mai”. Israele bombarda il Libano e continua il sequestro delle navi della flottiglia dirette a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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