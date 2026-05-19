Iran G7 | Imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra Qatar | Serve tempo per un accordo – La diretta

Le tensioni tra Iran e le potenze internazionali continuano a essere al centro dell’attenzione, con il G7 che ha sottolineato l’importanza di riaprire lo stretto di Hormuz e di trovare una soluzione alla guerra in corso. Nel frattempo, il Qatar ha affermato che sarà necessario del tempo prima di raggiungere un accordo definitivo. Donald Trump, in un commento recente, ha espresso cautela, indicando che potrebbe essere il momento di considerare alternative a interventi militari.

Ci sono sviluppi positivi con l’Iran. E Donald Trump, cauto, dice che potrebbe essere il momento di mettere da parte le bombe. Il presidente degli Stati Uniti si è rallegrato del nuovo piano iraniano proposto a Washington, che a quanto pare comprende anche lo stop totale alle sanzioni al paese. Per il New York Times, inoltre, l’Iran avrebbe sfruttato il mese di cessate il fuoco nella guerra contro Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, riposizionando i lanciatori di missili balistici. Nel frattempo, il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Washington e Teheran, mediati dal Pakistan, «necessitano di più tempo per raggiungere un accordo». 🔗 Leggi su Open.online

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