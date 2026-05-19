Iran Attacco Usa annullato o bluff?

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un possibile attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, ma nelle dichiarazioni ufficiali non ci sono state conferme. Su un social network, l’ex presidente ha affermato che l’attacco non si è verificato, lasciando intendere che fosse stato evitato o forse solo annunciato come bluff. La notizia ha suscitato molte speculazioni, ma fino a ora non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle decisioni prese o sulle eventuali minacce concrete.

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