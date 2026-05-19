Iran Attacco Usa annullato o bluff?
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un possibile attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, ma nelle dichiarazioni ufficiali non ci sono state conferme. Su un social network, l’ex presidente ha affermato che l’attacco non si è verificato, lasciando intendere che fosse stato evitato o forse solo annunciato come bluff. La notizia ha suscitato molte speculazioni, ma fino a ora non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle decisioni prese o sulle eventuali minacce concrete.
Pericolo sventato, sembra. L’attacco all’Iran non si fa. Così Trump su Truth social: “L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mi hanno chiesto di sospendere l’attacco militare contro la Repubblica Islamica dell’Iran previsto per domani, in quanto sono in corso negoziati seri e, ad avviso di questi grandi leader alleati, si raggiungerà un accordo pienamente accettabile per gli Stati Uniti d’America così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e non solo”. “Questo accordo comprenderà, cosa... 🔗 Leggi su It.insideover.com
Iran says no talks with US, calls Trump statements a bluff
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Il preannunciato attacco all’Iran previsto per martedì 19 da Donald Trump è stato annullato. Lo ha annunciato lunedì lo stesso presidente degli Stati Uniti, spiegando che l’idea prevalente è che sia possibile arrivare all’accordo col regime iraniano. La sospensi facebook
Donald Trump ha annunciato due notizie. In primo luogo, che un attacco all'Iran era stato pianificato per domani. In secondo luogo, che l'ha già annullato su richiesta degli alleati del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Loro lo hanno assicurat x.com
Trump dice di aver annullato il nuovo attacco contro l'Iran su richiesta degli stati del Golfo reddit