Io violentata al raduno Assolti due schermidori La 20enne | non mi fermo
Due schermidori sono stati assolti dall'accusa di aver violentato una giovane donna durante un raduno. La ragazza, di 20 anni, si è mostrata visibilmente sconvolta e ha pianto mentre ascoltava la lettura della sentenza. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico presente in aula, mentre la giovane ha affermato di non voler rinunciare alla sua battaglia. La vicenda ha avuto ampio risalto nei media locali, con commenti e riflessioni sulla vicinanza tra vittima e processo giudiziario.
di Laura Valdesi SIENA Il pianto in aula, appena il giudice legge la sentenza di assoluzione per i due schermidori. La campionessa di origini messicane ma che gareggia per i colori dell’Uzbekistan li aveva denunciati per una presunta violenza sessuale in una stanza di albergo a Chianciano Terme, durante un camp, nella notte fra il 4 e 5 agosto 2023. I singhiozzi scuotono il petto di Fernanda Herrera, 20 anni appena ma minorenne all’epoca dei fatti, mentre annuncia fuori dal tribunale che non finisce qui. "Non mi fermerò mai, andrò fino in fondo con il mio avvocato", dice mentre la madre abbraccia quella ragazzina dal volto pulito, le guance rosse dal pianto sotto gli occhiali, che sogna una medaglia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Sono stati assolti i due schermitori accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti dell’atleta messicana Fernanda Herrera La vittima, fu aggredita durante un raduno internazionale a Chianciano Terme, in provincia di Siena facebook
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