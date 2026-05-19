Io violentata al raduno Assolti due schermidori La 20enne | non mi fermo

Due schermidori sono stati assolti dall'accusa di aver violentato una giovane donna durante un raduno. La ragazza, di 20 anni, si è mostrata visibilmente sconvolta e ha pianto mentre ascoltava la lettura della sentenza. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico presente in aula, mentre la giovane ha affermato di non voler rinunciare alla sua battaglia. La vicenda ha avuto ampio risalto nei media locali, con commenti e riflessioni sulla vicinanza tra vittima e processo giudiziario.

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