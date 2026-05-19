Interrogatorio in carcere per El Koudri il giudice si riserva La difesa chiede visita urgente VIDEO

Questa mattina al Sant'Anna si è tenuto l’interrogatorio di Salim El Koudri, attualmente detenuto in carcere. La procura di Modena ha richiesto la convalida dell’arresto e la permanenza in carcere dell’uomo. Il giudice si è riservato di decidere, mentre la difesa ha fatto richiesta di una visita urgente. Durante l’udienza sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono state presentate ulteriori richieste di approfondimento, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata presa.

Come era scontato che fosse, nel corso dell'udienza che si è svolta questa mattina al Sant'Anna, la procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Koudri. Il giudice tuttavia si è riservato e la decisione - che pare comunque scontata - arriverà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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