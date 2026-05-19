Interporto di Orte il cantiere procede spedito | Realizzati 60mila metri quadrati di piazzali ferroviari

Da viterbotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori per l’interporto di Orte continuano con un ritmo rapido, con 60mila metri quadrati di piazzali ferroviari già realizzati. I lavori sono in corso da tempo e nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi da parte di rappresentanti di partiti di governo, sia a livello nazionale che regionale. La giornata del 18 maggio ha visto la visita di alcuni esponenti politici che hanno esaminato lo stato di avanzamento del cantiere.

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Procedono a ritmo serrato i lavori per l'interporto di Orte. Nella giornata di ieri 18 maggio il sopralluogo degli esponenti FdI al governo nazionale e regionale, Mauro Rotelli, Daniele Sabatini e Giulio Zelli. “Esprimiamo grande soddisfazione per il positivo avanzamento per un’opera strategica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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