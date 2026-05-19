Internet aziendale | il rischio di perdere fino a 5.000 euro al giorno
Un’indagine recente ha evidenziato come un'interruzione della rete Internet aziendale possa costare fino a 5.000 euro al giorno. Sono state sollevate domande sulle spese effettive in caso di guasti alla connessione e sui tempi di risposta degli operatori nei confronti di clienti già attivi rispetto ai nuovi clienti. La mancanza di connessione può comportare perdite economiche significative, mentre le tempistiche di intervento degli operatori sono spesso oggetto di critiche.
? Domande chiave Quanto costa realmente un ufficio fermo per un guasto alla rete?. Perché i grandi operatori rispondono prima ai nuovi clienti che agli attuali?. Come cambia la velocità di riparazione tra un fornitore locale e uno nazionale?. Cosa distingue un guasto tecnico da una semplice sospensione amministrativa?.? In Breve Blocco operativo costa tra 2.000 e 5.000 euro al giorno per piccola impresa.. Delibera AGCOM 25524CONS impone risposta entro 150 secondi per assistenza clienti.. Dati Codacons mostrano attese tra 3 e 10 minuti per clienti già attivi.. Planetel garantisce conferma scritta entro 30 minuti con assistenza operativa h24.. Un ufficio fermo alle 9:30 di un martedì mattina può costare a una piccola impresa tra i 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Start Crypto Investing with Small Capital | Luno App Tutorial
Sullo stesso argomento
I prodotti più rubati nei negozi italiani: dai profumi al caffè fino al tonno. Un danno economico da 41 miliardi di euro con 284.000 posti di lavoro a rischioSecondo una nuova indagine di Confcommercio, nel 2025 l’illegalità è costata alle imprese italiane del commercio e della ristorazione ben 41 miliardi...
Fp Cgil: rischio tagli fino a 274.000 euro per i dipendenti pubblici? Domande chiave Quali categorie di dipendenti pubblici rischiano il taglio più pesante? Come influisce la speranza di vita sul calcolo della...
Online il programma ufficiale di Risk & Continuity – dalla strategia agli strumenti Un appuntamento dedicato al futuro delle imprese, alla gestione del rischio e alla continuità aziendale, attraverso un confronto concreto tra aziende, professionisti e operatori facebook
Password: un grande rischio cyber per la sicurezza aziendaleTeamViewer: le password, nate per un mondo IT superato, rappresentano ancora oggi uno dei principali punti di vulnerabilità per le aziende ... lineaedp.it
Accessi abusivi e insider threat: come ridurre il rischio aziendaleInsider threat aziendale, accessi abusivi e offboarding: rischi penali, GDPR, audit log e governance per HR, Legal e IT. agendadigitale.eu