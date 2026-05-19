Internet aziendale | il rischio di perdere fino a 5.000 euro al giorno

Un’indagine recente ha evidenziato come un'interruzione della rete Internet aziendale possa costare fino a 5.000 euro al giorno. Sono state sollevate domande sulle spese effettive in caso di guasti alla connessione e sui tempi di risposta degli operatori nei confronti di clienti già attivi rispetto ai nuovi clienti. La mancanza di connessione può comportare perdite economiche significative, mentre le tempistiche di intervento degli operatori sono spesso oggetto di critiche.

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