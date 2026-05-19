A cinquanta anni dalla vittoria di Panatta, l’Italia torna a conquistare un titolo importante al Foro Italico di Roma durante gli Internazionali di tennis. Il torneo, che si svolge nel cuore di una delle più note sedi sportive italiane, continua a richiamare numerosi ospiti di rilievo e a coinvolgere atleti di discipline diverse dal tennis. Oltre alle sfide sul campo, l’evento si conferma anche come un punto di incontro per progetti narrativi e iniziative di vario genere dedicate all’universo dello sport.

Cinquant’anni dopo Panatta, l’Italia torna a vincere a Roma. Ma il torneo si conferma ormai una vetrina che va molto oltre il tennis, tra ospiti d’eccezione, progetti narrativi e atleti di altre discipline. Si è chiusa domenica una delle edizioni più memorabili degli Internazionali BNL d’Italia. Sul Centrale del Foro Italico Jannik Sinner ha alzato il trofeo, mettendo fine a un’attesa che durava mezzo secolo: dal 1976, l’anno della tripletta storica di Adriano Panatta (Roma, Parigi, Coppa Davis), nessun italiano aveva conquistato il torneo di casa. Un cerchio chiuso idealmente proprio da Panatta in persona, presente al Foro per consegnare la coppa al numero uno del mondo, che con questa vittoria ha anche stabilito il nuovo record assoluto di successi consecutivi nei Masters 1000, superando Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Internazionali di tennis a Roma, oltre il trionfo di Sinner: il Foro Italico crocevia dello sport italiano

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STORIA A ROMA: Sinner vince gli Internazionali e centra il Career Golden Masters!

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