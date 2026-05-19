Durante gli Internazionali di Roma 2026, un episodio ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media: prima della semifinale di tennis, sul Centrale del Foro Italico, una mano ha attirato l’attenzione di tutti, creando un momento di grande emozione. Quel gesto ha ricevuto molta attenzione online, condiviso in breve tempo sui social media, diventando uno dei temi più discussi dell’evento. L’episodio si è verificato in un’area centrale del campo, suscitando reazioni di stupore e commozione tra gli spettatori presenti.

Calabria – Uno dei momenti più teneri e virali sul Centrale del Foro Italico, prima della semifinale di tennis, il tempo si è fermato per qualche secondo. Tra gli applausi e le luci degli Internazionali di Roma, una piccola guerriera di Polistena, cittadina della provincia di Reggio Calabria, ha rubato il cuore di tutti. Si chiama Sofia. Ha il sorriso di chi sogna ancora, nonostante una battaglia troppo grande per una bambina della sua età. Da due anni combatte contro un mostro silenzioso nel reparto di Oncologia pediatrica del Bambino Gesù. Eppure, davanti a migliaia di persone, non aveva paura. Aspettava solo lui. Quando Daniil Medvedev le ha teso la mano, Sofia l’ha rifiutata con la dolce ostinazione dei bambini che seguono il cuore, lei aspettava il suo campione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Internazionali di Roma 2026 — La mano che ha commosso l’Italia

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ROMA | Internazionali Tennis 2026, vittorie epocali

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