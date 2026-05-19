intercettiamo i fondi europei

A Monteleone di Fermo, una nuova candidata si presenta inaspettatamente, suscitando attenzione tra gli osservatori locali. Si tratta di una figura che ha deciso di candidarsi per mettere a disposizione della comunità l’esperienza accumulata nel tempo. La motivazione dichiarata riguarda la volontà di contribuire attivamente alla vita del paese, senza riferimenti a interessi personali o altri obiettivi. La candidatura potrebbe influenzare gli equilibri già stabiliti nelle prossime consultazioni.

A Monteleone di Fermo spunta a sorpresa la candidata Simona Salvi, che potrebbe spostare equilibri. Cosa l’ha spinta a candidarsi? "La volontà di mettere l’esperienza maturata in questi anni al servizio della comunità. Ho vissuto la minoranza come un esercizio di ascolto e studio: oggi sento la responsabilità di passare dalla proposta alla realizzazione. Mi candido per offrire ai cittadini una scelta basata su serietà e concretezza. Guardo con rispetto al lavoro svolto negli anni dal sindaco Fabiani, la mia candidatura non nasce in contrasto, ma con la volontà di portare una visione aggiornata". I punti cardine? "Prima di tutto vogliamo intercettare i fondi europei e regionali, per garantire il benessere sociale in totale trasparenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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