Inter U23 con un nuovo portiere in prova | in arrivo l’esordio di Roberts Apsits
L'Inter U23 sta valutando un nuovo portiere in prova, Roberts Apsits, che potrebbe esordire presto con la squadra. La società ha deciso di inserire il giocatore nel gruppo per poterlo testare in allenamento e nelle partite ufficiali. Apsits, proveniente da altri club, si è unito alla rosa per un periodo di prova, e la sua presenza potrebbe portare a una sua prima apparizione in campo nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del periodo di prova o sulla decisione finale.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il settore giovanile dell’Inter si prepara a scoprire un nuovo talento internazionale. In occasione del prestigioso “Trofeo dell’Armonia Sportiva”, quadrangolare d’élite che si disputerà tra oggi e domani presso il Centro Tecnico Federale “Don Alberto Seri” di Solomeo, in provincia di Perugia, ci sarà una novità assoluta tra i pali dell’Inter U23. La prestigiosa kermesse umbra, che vedrà ai nastri di partenza anche le formazioni di Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro, sarà la vetrina ideale per vedere all’opera Roberts Apsits, giovane portiere che indosserà la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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