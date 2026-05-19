Inter U23 con un nuovo portiere in prova | in arrivo l’esordio di Roberts Apsits

L'Inter U23 sta valutando un nuovo portiere in prova, Roberts Apsits, che potrebbe esordire presto con la squadra. La società ha deciso di inserire il giocatore nel gruppo per poterlo testare in allenamento e nelle partite ufficiali. Apsits, proveniente da altri club, si è unito alla rosa per un periodo di prova, e la sua presenza potrebbe portare a una sua prima apparizione in campo nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del periodo di prova o sulla decisione finale.

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