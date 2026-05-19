INTER-MILAN 0-1 | IN EVIDENZA | Pulisic e Maignan Gli Eroi Per Milano | Serie A 2025 26

Nel Derby della Madonnina, il Milan ha vinto 1-0 contro l’Inter grazie a un gol di Pulisic, che ha aperto le marcature. Durante la partita, il portiere rossonero Maignan ha parato un calcio di rigore calciato da Calhanoglu. La partita si è svolta nel contesto della Serie A 202526 e ha visto protagonisti i due giocatori, considerati determinanti per l’esito dell’incontro. La vittoria ha mantenuto il Milan in una posizione favorevole in classifica.

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