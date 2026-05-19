INTER-MILAN 0-1 | IN EVIDENZA | Pulisic e Maignan Gli Eroi Per Milano | Serie A 2025 26
Nel Derby della Madonnina, il Milan ha vinto 1-0 contro l’Inter grazie a un gol di Pulisic, che ha aperto le marcature. Durante la partita, il portiere rossonero Maignan ha parato un calcio di rigore calciato da Calhanoglu. La partita si è svolta nel contesto della Serie A 202526 e ha visto protagonisti i due giocatori, considerati determinanti per l’esito dell’incontro. La vittoria ha mantenuto il Milan in una posizione favorevole in classifica.
Capitan America ha segnato l’unico gol della partita nel Derby della Madonnina mentre Maignan ha parato il rigore di Calhanoglu. Guarda questo video su Youtube L'articolo INTER-MILAN 0-1 IN EVIDENZA Pulisic e Maignan Gli Eroi Per Milano Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
INTER-MILAN 0-1 | HIGHLIGHTS | Pulisic and Maignan The Heroes For Milan | Serie A 2025/26
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