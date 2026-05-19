L'Inter ha deciso di blindare il difensore Alessandro Bastoni, confermando la volontà di trattenere il giocatore anche nelle prossime stagioni. La società ha comunicato di aver respinto un’offerta proveniente dal Barcellona, rifiutando un trasferimento che sembrava vicino. Bastoni, che ha già dimostrato un forte attaccamento alla maglia nerazzurra, ha ricevuto supporto dal pubblico e dalla dirigenza, che hanno sottolineato l’intenzione di mantenere il suo contratto in essere. La situazione resta calda e al centro delle discussioni di mercato.

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© Calcionews24.com - Inter, il Duomo blinda Bastoni: boato da rockstar e no definitivo al Barcellona

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