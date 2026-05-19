Inter | i momenti chiave della festa Scudetto
Domenica 17 maggio, i tifosi dell’Inter hanno vissuto una giornata di celebrazione in occasione della partita contro il Verona. La vittoria ha portato alla conquista del 21esimo Scudetto e della decima Coppa Italia, generando una festa che è durata oltre il fischio finale. Prima, durante e dopo l’incontro, i sostenitori hanno esposto bandiere e cantato in coro, creando un’atmosfera di entusiasmo e soddisfazione. La squadra ha ricevuto il riconoscimento per i risultati ottenuti nel corso della stagione.
E’ una festa continua quella dei nerazzurri che prima, durante e dopo la partita con il Verona di domenica 17 maggio alimenta la gioia e la soddisfazione per la conquista del 21esimo Scudetto e della decima Coppa Italia. L’1-1 contro gli scaligeri fa solo da contorno alla giornata di festeggiamenti iniziata già nel riscaldamento del match e terminata a tarda notte con l’arrivo del pullman scoperto in piazza Duomo e la cena alla terrazza Duomo 21. Un numero che ritorna come segno del destino nella serata che corona l’Inter sul trono d’Italia con il Doblete conquistato 16 anni dopo l’ultima volta. Il timelapse della giornata: quasi 12 ore di estasi nerazzurra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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