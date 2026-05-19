Inter | i momenti chiave della festa Scudetto

Domenica 17 maggio, i tifosi dell’Inter hanno vissuto una giornata di celebrazione in occasione della partita contro il Verona. La vittoria ha portato alla conquista del 21esimo Scudetto e della decima Coppa Italia, generando una festa che è durata oltre il fischio finale. Prima, durante e dopo l’incontro, i sostenitori hanno esposto bandiere e cantato in coro, creando un’atmosfera di entusiasmo e soddisfazione. La squadra ha ricevuto il riconoscimento per i risultati ottenuti nel corso della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui