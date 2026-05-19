Integrati grazie alla cittadinanza? La cronaca smentisce la bufala

Negli ultimi anni si è diffusa l'idea che concedere la cittadinanza possa risolvere le criticità legate all’immigrazione, sostenendo che diventare italiani porterebbe a un’integrazione più facile e a una diminuzione dei problemi. Tuttavia, alcuni episodi recenti dimostrano che questa teoria può essere troppo semplicistica. La vicenda di un cittadino di origini straniere coinvolto in un procedimento penale smentisce questa idea, evidenziando come la questione dell’integrazione sia più complessa e non possa essere ridotta solo alla questione della cittadinanza.

Poi, come sempre, la realtà si manifesta all’improvviso e sbriciola tutte le stupidaggini ideologiche, demolisce le costruzioni retoriche e se ne va lasciando sberleffi e macerie. Ecco, appunto, che la storia di Salim El Koudry arriva con prepotenza a distruggere anni e anni di insistenze progressiste sulla cittadinanza facile. Se ben ricordate, non più tardi di un anno fa il Partito democratico invitò a votare al referendum per dimezzare (da 5 a 10) gli anni di residenza continuativa necessari per concedere la cittadinanza italiana agli stranieri: «Oltre due milioni di persone che potrebbero accedere allo status di cittadini e cittadine dopo tanti anni di lavoro, studio e residenza ininterrotta in Italia», dicevano i dem. 🔗 Leggi su Laverita.info

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