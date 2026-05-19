Insieme per vincere per l' ospedale Morelli | donato un massaggiatore cardiaco automatico
Un’altra donazione a favore dell’ospedale della provincia di Sondrio è stata effettuata dall’associazione locale. Si tratta di un massaggiatore cardiaco automatico donato da volontari e donatori di Insieme per vincere, un gruppo con sede a Valdidentro. L’atto si inserisce in una serie di iniziative di sostegno alla struttura sanitaria, che continuano senza interruzioni. La donazione è stata consegnata formalmente all’ospedale, contribuendo a rafforzare le attrezzature disponibili per il trattamento di emergenza.
Un impegno che non conosce sosta per una generosità sconfinata: volontari e donatori di Insieme per vincere, l'associazione con sede a Valdidentro, hanno compiuto l'ennesimo gesto solidale nei confronti della sanità della provincia di Sondrio donando un massaggiatore cardiaco automatico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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