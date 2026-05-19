Inside propone ‘Il mostro di Firenze Unabomber e altre storie’

Stasera, martedì 19 maggio, va in onda su Italia 1 una nuova puntata di Inside, il programma condotto da Roberta Rei. La trasmissione, ideata da Davide Parenti, viene trasmessa in prima serata e presenta storie legate a casi criminali e eventi misteriosi. Tra gli argomenti trattati ci sono il cosiddetto “Mostro di Firenze”, il caso Unabomber e altre vicende di cronaca. La conduttrice accompagnerà gli spettatori attraverso approfondimenti e ricostruzioni legate a questi temi.

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È Roberta Rei la conduttrice di questa sera, martedì 19 maggio, de Le Iene presentano: Inside, il programma di Davide Parenti in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni del 19 maggio 2026. Lo speciale, scritto da Francesco Piano, dal titolo ‘ Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie ‘, propone un’indagine serrata sulle vicende più enigmatiche della cronaca italiana, mettendosi a caccia di risposte per quei misteri che, a distanza di decenni, restano del tutto o in parte irrisolti. Il racconto analizza figure che la coscienza collettiva definisce mostri per confinarle in una presunta diversità, ma che, al contrario, hanno dimostrato di sapersi mimetizzare perfettamente nella normalità, sfuggendo alla cattura proprio sotto i nostri occhi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Inside propone ‘Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La mitizzazione di Unabomber, e altre mostruosità del sottobosco online Inside, Max Andreetta propone ‘Colpevoli davvero?’. Rosa e Olindo al centro della puntataQuesta sera, martedì 7 aprile, in prima serata su Italia 1 si rinnova l’appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide... Otto duplici omicidi, anni di indagini e una verità che, forse, nessuno è mai riuscito a ricostruire fino in fondo. Il Mostro di Firenze resta uno dei casi più inquietanti e controversi della cronaca italiana, tra piste, sospetti e il nome di Pietro Pacciani che continua a x.com Le Iene Inside, 19 maggio: Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storieOggi, martedì 19 maggio, in prima serata su Italia 1, torna Le Iene presentano: Inside. Lo speciale, intitolato Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie, è condotto da Roberta Rei e scritto da ... radiomusik.it Le Iene presentano Inside, stasera in tv Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie: le anticipazioniAlcune vicende continuano a vivere tra archivi giudiziari, dubbi non dissolti e domande che paiono non poter avere risposte definitive: Le Iene presentano: Inside va in onda oggi, martedì 19 maggio ... today.it