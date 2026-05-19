Durante una partita di playoff nella seconda divisione moldava tra le squadre Real Sireti e Oguz, è accaduto un episodio insolito che ha attirato l’attenzione dei presenti. Un giocatore, caduto a terra durante il gioco, ha involontariamente segnato un autogol, contribuendo in modo sorprendente alla rete più insolita mai registrata in questa competizione. La scena ha suscitato sorpresa tra tifosi e osservatori, rendendo quell’istante uno dei più commentati della partita.

Nel match di playoff della seconda divisione moldava tra Real Sireti e Oguz, un episodio rarissimo ha attirato l’attenzione degli appassionati: Valentin Rebeja, fermo a terra per un problema fisico, ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta, generando un autogol tanto sfortunato quanto singolare. La rete è stata convalidata, scatenando discussioni sul regolamento e sulla gestione dell’azione. Il Real Sireti ha comunque dominato la gara, imponendosi 5–2. (X@arquivocurioso). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infortunato a terra… e fa autogol: è la rete più assurda mai vista

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