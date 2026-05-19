Inflazione il caffè corre a +9,9% e i carburanti restano alle stelle

L'inflazione continua a far salire i prezzi di diversi beni di consumo. Il costo del caffè registra un aumento vicino al 10%, mentre carne e pesce superano il 4% di incremento. I carburanti rimangono tra le voci più alte, rappresentando un onere consistente sia per le famiglie che per le imprese. Questi aumenti si aggiungono a un quadro di mercato in evoluzione, che vede i prezzi salire su più fronti.

Il caffè aumenta quasi del 10%, carni e pesce superano il 4% di rincaro e i carburanti restano una delle voci più pesanti per famiglie e imprese. I dati sull’inflazione a Padova relativi ad aprile 2026, elaborati dall’Ufficio Rilevazione Prezzi al Consumo e Statistiche Economiche del Comune su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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